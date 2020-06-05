، مساء اليوم.. السعودية تشهد خسوفاً قمرياً من نوع "شبه الظل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيبدو داكناً أكثر من المعتاد بنسبة تبلغ 57%.. وتصعب ملاحظته

تشهد سماء السعودية، مساء اليوم الجمعة، خسوفاً قمرياً من نوع "شبه الظل" حيث يمر القمر بمنطقة شبه ظل الأرض ويبدو داكناً أكثر من المعتاد بنسبة خسوف تبلغ 57%، ويتسم هذا النوع من الخسوف بأنه تصعب ملاحظته.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: الخسوف ينقسم الى ثلاثة أنواع كلي وجزئي وشبه الظل.

وأضاف: يحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة في الفضاء وبهذا تحجب الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر وهو في طور البدر.

وأردف: لا تتكرر ظاهرة الخسوف شهرياً بالرغم من وقوع الأرض بين الشمس والقمر كل شهر لأن مدار القمر حول الأرض يميل على مدار الأرض حول الشمس بمقدار 5 درجات.

وتابع: هذا هو الخسوف هو الثاني من أربعة خسوفات لهذا العام جميعها من نوع شبه الظل، حيث يحدث الخسوف الثالث في 5 يوليو بينما الأخير في 30 نوفمبر ويبدأ الخسوف بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 م ويبلغ ذروته عن 10:24 م وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

السعودية خسوفاً قمرياً