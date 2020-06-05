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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى أكثر من 34 ألف حالة.
وأفادت الوزارة بتسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات من جرّاء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال الـ 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 34 ألفاً و21.
وتم أيضاً إحصاء 925 حالة إصابة إضافية بكوفيد-19 بالبرازيل؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 614 ألفاً و941 إصابة.البرازيل فيروس كورونا الجديد
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 01:14 PM
ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 34 ألفاًالبرازيل: تسجيل 1473 وفاة إضافية و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى أكثر من 34 ألف حالة.
وأفادت الوزارة بتسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات من جرّاء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال الـ 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 34 ألفاً و21.
وتم أيضاً إحصاء 925 حالة إصابة إضافية بكوفيد-19 بالبرازيل؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 614 ألفاً و941 إصابة.
، البرازيل: تسجيل 1473 وفاة إضافية و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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