، كوريا الجنوبية: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفاًً و668 حالة من بينها 273 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفاً و668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.

وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تمّ الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد