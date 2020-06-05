- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفاً و668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.
وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تمّ الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 01:05 PM
إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفاًً و668 حالة من بينها 273 وفاةكوريا الجنوبية: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفاً و668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.
وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تمّ الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.
، كوريا الجنوبية: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.