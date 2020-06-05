، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية