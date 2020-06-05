شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط تصريح التموين الطارئ من "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا اليوم الجمعة ضوابط استخدام تصريح التموين الطارئ .

وأكد التطبيق عدم إمكانية استخدام تصريح التموين الطارئ لجهة غير محددة بالتصريح .

كما أكد أنه لا يمكن تجزئته ، ويكون لمدة ساعة واحدة .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول امكانية استخدام تصريح التموين الطارئ في مشوار آخر.