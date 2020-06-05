شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط تصريح التموين الطارئ من "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تطبيق توكلنا اليوم الجمعة ضوابط استخدام تصريح التموين الطارئ .
وأكد التطبيق عدم إمكانية استخدام تصريح التموين الطارئ لجهة غير محددة بالتصريح .
كما أكد أنه لا يمكن تجزئته ، ويكون لمدة ساعة واحدة .
جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول امكانية استخدام تصريح التموين الطارئ في مشوار آخر.
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