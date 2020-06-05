إغلاق منطقة الصلاة بطائرات الخطوط السعودية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الخطوط الجوية السعودية اليوم الجمعة إغلاق منطقة الصلاة داخل الطائرات . أكدت الخطوط الجوية السعودية اليوم الجمعة إغلاق منطقة الصلاة داخل الطائرات . وقالت "الخطوط السعودية " أن الإغلاق بشكل مؤقت للحفاظ على صحة المسافرين وتقليل خطر التعرض للعدوى . وكانت الخطوط السعودية قد استأنفت رحلاتها الجوية يوم الأحد الماضي بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الإحترازية .

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