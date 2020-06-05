بالصور.. عودة 4 رحلات لمواطنين قادمين من الولايات المتحدة وبيروت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الجمعة رحلتين عائدتين من هيوستن وواشنطن . استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الجمعة رحلتين عائدتين من هيوستن وواشنطن . كما استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي رحلتين عائدتين من بيروت والولايات المتحدة ، وذلك ضمن تنفيذ برنامج إعادة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج . Advertisements وتم تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية عليهم ونقلهم إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة للحجر الصحي .

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