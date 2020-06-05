شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإستعلام عن قبول أو رفض المستند المرسل لـ «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة طريقة معرفة حالة المستند المرفق في حساب المستفيد .
وأكد أنه يمكن معرفة الحالة من قبول أو رفض عن طريق حساب المستفيد " تفاصيل الطلب ، وإدارة المفرقات " .
كما أكد أنه لا يمكن حذف المرفق المرسل من قبل المستفيد إلا بعد النظر فيه ورفض البرنامج له .
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