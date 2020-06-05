شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول عارمة بنجران إثر هجول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثق مقطع فيديو سيول عارمة في نجران صباح اليوم الجمعة إثر هطول الأمطار . وثق مقطع فيديو سيول عارمة في نجران صباح اليوم الجمعة إثر هطول الأمطار . وأظهر الفيديو تدفق كميات كبيره من المياه وسط حالة من التفاؤل . وتشير توقعات الخبراء اليوم إلى تكون سحب ممطرة على عدة مناطق بالمملكة . إقرأ يضاً :

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