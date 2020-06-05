شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة هطول أمطار على بعض المناطق .
وقال "المسند " في حسابه الرسمي على "تويتر" ، أنه قد تتشكل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات "عسير ، وجازان ، والباحة ، وقد تمتد إلى الطائف .
كما توقع أن تتشكل السحب على أجزاء من مناطق "مكة ، والمدينة ، وحائل ، والقصيم ، والجوف .
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