اخبار السعوديه

توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة هطول أمطار على بعض المناطق .

وقال "المسند " في حسابه الرسمي على "تويتر" ، أنه قد تتشكل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات "عسير ، وجازان ، والباحة ، وقد تمتد إلى الطائف .

كما توقع أن تتشكل السحب على أجزاء من مناطق "مكة ، والمدينة ، وحائل ، والقصيم ، والجوف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا