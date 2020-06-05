متصفح جوجل كروم يسيطر على 70% من سوق المتصفحات (تقرير)

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أظهرت أخر احصاءات سوق متصفحات البحث هيمنة متصفح جوجل كروم بفرق كبير عن المنافسين؛ حيث جاء في المرتبة الثانية متصفح مايكروسوفت إيدج وفي الثالثة موزيلا فايرفوكس.

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وتوزعت النسب بسيطرة كروم بنسبة بلغت 70% فيما كانت نسبة متصفح إيدج من السوق تدور حول 10% بعد العودة الجيدة التي حققها في الشهور الأخيرة وكسب ثقة الجمهور من جديد، فيما جاء متصفح فايرفوكس بسيطرة بلغت 7.2% حتى نهاية مايو الماضي.

ومن المتوقع أن تزداد حصة مايكروسوفت إيدج في سوق المتصفحات العام المقبل بعد عملية البناء الجديدة التي اتبعتها الشركة بالاعتماد على منصة كروميوم التي أظهرت تحسناً واضحاً على أداء المتصفح ومدى السلاسة التي يوفرها للمستخدمين حيث حظي على استحسان واضح تناقض والفكرة السائدة عن سابقه من الشركة اكسبلورر.

وعلى صعيد نجاح متصفح كروم خلال الفترة الحالية والهيمنة التي يُلقي بها على السوق فإنه من المتوقع جداً بقاءه في القمة خلال الفترة القادمة؛ وخصوصاً أن الشركة لا تبرح تدعيمه بالمزايا والخصائص الجديدة على الدوام لتلبية احتياجات الجمهور على كافة المنصات.

