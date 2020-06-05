حساب المواطن: لا يمكن حذف مستند إلا بعد الرفض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حذف مستند تم إرفاقه بحساب المستفيد، إلا بعد النظر فيه ورفضه من قبل البرنامج.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم رفضه، وفي حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار، سيتم التحقق والرد عليك بالقبول أو الرفض».

وأشار البرنامج إلى أنه يمكن معرفة حالة المستند من القبول أو الرفض، عن طريق حساب المستفيد (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات).

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جاء ذلك ردًّا على استفسار من احد المواطنين، قام برفع مستند ويرغب في حذفه.

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