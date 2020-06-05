اخبار السعوديه

وفاة الاستشاري محمد الفكي متأثرًا بإصابته بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

زملاؤه وطلابه دشنوا هاشتاقًا لنعيه

تُوفي الدكتور محمد الفكي استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، متأثرًا بإصابته بفيروس المستجد «كوفيد 19».

ونعت الجمعية لأمراض دم وأورام الأطفال الدكتور الفكي عبر حسابها على تويتر: «تنعى إدارة ومنسوبو الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال زميلنا الطبيب الخلوق محمد الفكي الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بمرض (كوفيد19)، ونتقدم لأسرته وطلابه ومحبيه بخالص واجب العزاء.. غفر الله له ورحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».

فيما دشن طلاب وزملاء الاستشاري الراحل هاشتاق «محمد الفكي في ذمة الله»، نعَوه خلاله ودعَوا له بالرحمة والمغفرة.

Advertisements

 

اقرأ أيضًا:

مفاجأة تعيد الاعتبار لـ«هيدروكسي كلوروكين» في علاج مصابي كورونا
دراسة حديثة: سر كورونا في أدوية ضغط الدم
بالفيديو.. الشيخ المطلق يوجه رسائل للمصلين قبل أول جمعة بعد فتح المساجد
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الاستشاري محمد الفكي متأثرًا بإصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا