وفاة الاستشاري محمد الفكي متأثرًا بإصابته بكورونا

زملاؤه وطلابه دشنوا هاشتاقًا لنعيه
تُوفي الدكتور محمد الفكي استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
ونعت الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال الدكتور الفكي عبر حسابها على تويتر: «تنعى إدارة ومنسوبو الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال زميلنا الطبيب الخلوق محمد الفكي الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بمرض (كوفيد19)، ونتقدم لأسرته وطلابه ومحبيه بخالص واجب العزاء.. غفر الله له ورحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».
فيما دشن طلاب وزملاء الاستشاري الراحل هاشتاق «محمد الفكي في ذمة الله»، نعَوه خلاله ودعَوا له بالرحمة والمغفرة.
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