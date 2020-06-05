خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الملك جوستاف باليوم الوطني للسويد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات له بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب مملكة السويد الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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