تطبيق «توكلنا» عن تصريح التموين الطارئ: لا يمكن تجزئته

أكد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن تصريح التموين الطارئ لا يمكن تجزئته ويتم استخدامه للوجهة المحددة بالتصريح، وذكر التطبيق –عبر حسابه بتويتر- أن تصريح خروج «تموين طارئ» يكون لمدة ساعة واحدة، ولا يمكن تجزئته.

وتابع التطبيق أنه «لسلامتك يجب الحرص على قضاء أقل وقت ممكن خارج المنزل، وأن يكون خروجك للضرورة فقط». وأشار التطبيق إلى أن تصريح «تموين طارئ» يمكن استخدامه مع تحديد الوجهة المطلوبة لمناطق منع التجول الجزئي، مع التقيد بالضوابط.

جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المواطنين، أراد استغلال تصريح التموين الطارئ لإحضار زوجته من منزل أسرتها.

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