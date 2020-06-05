تقويم التعليم: يمكن تغيير الاختبار «عن بعد» إلى المقرات «بشرط»

أكدت توفير مسودة إلكترونية للطلبة
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يمكن التحويل من أداء الاختبار التحصيلي «عن بعد» إلى أداء الاختبار بالمقرات، بشرط توافر أماكن.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للهيئة –عبر تويتر-: أنه «في حالة توفر مقاعد للتغيير تناسب فترة اختبارك، سننوه بذلك في حساب الهيئة».
جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد الطلبة يرغب في تعديل أداء اختباراته من «عن بعد» إلى أدائها في «المقرات».
في السياق ذاته، أكدت الهيئة أن المسودة الورقية ممنوعة أثناء أداء الاختبار «عن بعد»، وأن البديل هو مسودة إلكترونية.
وأوضحت أن «استخدام المسودة الورقية يتعارض مع تعليمات الاختبار عن بُعد، وذلك بسبب المراقبة للمختبر آليًّا، وبدلًا من المسودة الورقية سيكون هناك مسودة إلكترونية في الاختبار يستطيع المختبر استخدامها».
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