شاهد.. فيديو يوثق صواعق رعدية قوية تضرب جازان

وثّق مقطع فيديو لحظة تعرض منطقة جازان، لصواعق رعدية قوية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، على عدد من المواقع مساء أمس الخميس.

وأظهر الفيديو الذي تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت الصواعق ليل جازان إلى نهار، وتحديدًا محافظة صبيا بمركز الكدمي.

شهدت منطقة جازان مساء الخميس، هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة.

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وشملت تلك الحالة الجوية مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك وفيفاء وهروب والريث والعارضة والدرب وضمد، وأحد المسارحة وأبوعريش وبيش وصامطة والطوال والحرث والعيدابي، صبيا، وفرسان، وجميع المراكز والقرى التابعة للمنطقة، سالت على إثر الأمطار الأودية والشعاب.

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