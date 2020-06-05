السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 703 حالات إصابة جديدة و 49 وفاة بكورونا



جاكرتا 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واس

رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.

// انتهى //

12:55ت م

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جاكرتا 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واسرصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة.وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.// انتهى //12:55ت م0045

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