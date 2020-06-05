السعودية اليوم / شفاء 1054 حالة من مرض (كوفيد - 19) في الكويت



الكويت 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واس

تماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى.

// انتهى //

12:08ت م

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الكويت 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واستماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء في دولة الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى.// انتهى //12:08ت م0038

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