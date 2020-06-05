السعودية اليوم / حالات الكورونا في روسيا تقترب من 450 ألفاً



موسكو 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واس

سجلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقال مسؤولون روسيون إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528 .

// انتهى //

10:58ت م

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موسكو 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واسسجلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالةً.وقال مسؤولون روسيون إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528 .// انتهى //10:58ت م0029

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