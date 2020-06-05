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شاهد لايف.. صلاة الجمعة الأولى في المسجد النبوي وسط إجراءات احترازية
متابعات الخليج 365 - الرياض
بعد توقف دام قرابة الشهرين ونصف، عادت صلاة الجمعة إلى المسجد النبوي الشريف وسط تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشددت رئاسة الحرمين على تطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بالاحترازات الطبية خلال صلاة الجمعة في المسجد النبوي والتي تضمنت:
- الوضوء في المنزل.
- إحضار السجادة الخاصة.
- لبس الكمامة.
- تعقيم اليدين.
- عدم اصطحاب الأطفال.
- عدم إحضار المأكولات والمشروبات.
يذكر أن صلاة الجمعة أتيحت اليوم في كافة المدن السعودية عدا مساجد مدينة مكة المكرمة حيث يستمر تعليق إقامة الصلاة بها باستثناء الحرم المكي الشريف الذي يسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة به مع تعليق دخول المصلين إليه.
ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد إلى الاستفادة من خطبة الجمعة التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ــ رعاها الله ــ لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.
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