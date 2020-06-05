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6 احترازات قبل صلاة الجمعة في المسجد النبوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية قبل القدوم لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوي اليوم بالتزامن مع استئناف صلاة الجمعة والجماعة ضمن إجراءات تخفيف القيود تدريجيًا.
ونشرت الرئاسة إنفوجرافيك يتضمن 6 إجراءات احترازية يجب التقيد بها قبل الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وهي:
- الوضوء في المنزل.
- إحضار السجادة الخاصة.
- لبس الكمامة.
- تعقيم اليدين.
- عدم اصطحاب الأطفال.
- عدم إحضار المأكولات والمشروبات.
ويترقب الملايين إقامة صلاة الجمعة الأولى اليوم؛ وذلك بعد قرابة شهرين على إغلاق المساجد، وتعليق صلاة الجمعة والجماعة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسوف تتاح صلاة الجمعة اليوم في كافة الجوامع وعدد من المساجد بالمملكة عدا مساجد مدينة مكة المكرمة حيث يستمر تعليق إقامة الصلاة بها باستثناء الحرم المكي الشريف الذي يسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة به مع تعليق دخول المصلين إليه.
فيما دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد إلى الاستفادة من خطبة الجمعة التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ــ رعاها الله ــ لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.
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