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الطبيب محمد الفكي في ذمة الله بعد إصابته بكورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعى العديد من المواطنين الطبيب محمد الفكي الأستاذ في كلية الطب بجامعة الملك سعود، الذي وافته المنية أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ودشن المغردون وسمًا بعنوان “محمد الفكي في ذمة الله” نعوا فيه الفقيد، وتقدموا بخالص العزاء لأهله وذويه داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبها نعت إدارة ومنسوبو الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال الفقيد محمد الفكي في تغريدة قالت فيها: “تنعى إدارة ومنسوبو الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال زميلنا الطبيب الخلوق محمد الفكي الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بمرض كوفيد 19 ونتقدم لأسرته وطلابه ومحبيه بخالص واجب العزاء”.
وقال صالح بن زيد المحسن: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي الدكتور محمد الفكي، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويجعل ما أصابه رفعة في درجاته، وأن يرزقه منازل الشهداء، عزاؤنا لأهله وذويه ومحبيه وزملائه وطلابه ومرضاه .. لكم جميعًا لا تنسوه من صالح دعواتكم ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
أما الدكتور عبدالعزيز الخلف فنعى زميله بالقول: “اللهم اجعل ما أصابه تكفيرًا وتمحيصًا ما عهدناه إلا رجلًا مبتسمًا خدم سنوات طويلة في هذا البلد لخدمة أطفاله من المصابين بالأورام، اللهم اجعلها شفيعة له وارزقه منازل الصالحين”.
أما قسم الأطفال بكلية الطب في جامعة الملك سعود فقد نعى الفكي بالقول: “ببالغ الحزن ينعى قسم طب الأطفال أحد أعلامه الذي كان مثالًا للعلم والخُلق الدكتور محمد الفكي نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
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