روسيا: مؤتمر أوبك+ يُعقد غدًا افتراضيًا

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وزارة الطاقة الروسية إن مؤتمر منظمة أوبك+ سيُعقد غدًا السبت الموافق 6 يونيو افتراضيًا عبر الإنترنت.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصادرها داخل المنظمة أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت غرينتش) يوم السبت، ويليه اجتماع أوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة مساءً.

ويُذكر أن أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الاجتماع الذي من المقرر أن يناقش فيه كبار منتجي النفط تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لشهر يوليو.

وسجل خام برنت 40.26 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 37.58 دولار للبرميل.

Advertisements

وكانت قد اتفقت كل من المملكة وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، على دعم تمديد تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو، لكن تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الخميس؛ بسبب عدم اتفاق جميع الدول الأعضاء.

وكانت قد قالت مصادر من أوبك إن اتفاق تمديد تخفيضات إنتاج النفط مرهون بامتثال جميع الدول.

وكانت بلومبرغ قد أجرت مسحًا يوم الاثنين أظهر أن العراق ونيجيريا اللتين انتهكتا مرارًا التزامات أوبك خلال السنوات الثلاث الماضية أجريتا أقل من نصف التخفيضات المتفق عليها الشهر الماضي.





تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









