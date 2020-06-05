أمطار غزيرة على رجال ألمع تغلق الطرق والبلدية تباشر

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير إزالة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار يوم أمس الخميس الموافق 12 شوال 1441هـ وذلك بعد تلقيها العديد من البلاغات.

من جهته أوضح رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع أن المحافظة تعرضت لهطول أمطار غزيرة؛ مما تسبب في حدوث العديد من الأضرار، والتي قامت البلدية بمعالجتها في كافة القرى والمراكز التابعة لها.

وأضاف أن البلدية تلقت 14 بلاغًا على الرقم 940 والتي شملت إغلاقات للطرق وتجمعات للمياه وغيرها، حيث باشرت البلدية التعامل مع هذه البلاغات مدعومة بالعديد من الكوادر البشرية والمعدات.

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وبيّن أن البلدية قامت بفتح العديد من الطرق وصيانتها وسحب كميات من المياه وإزالة للصخور وصيانة الشوارع العامة والطرق المؤدية للقرى والأحياء وكذلك المؤدية للدوائر الحكومية والمراكز الصحية في مراكز وقرى المحافظة؛ فضلًا عن تيسير حركة السير عبر الأودية بما يضمن سلامة المواطنين.





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