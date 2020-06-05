السعودية | الرئيس العام لشؤون الحرمين يطلق مبادرة "جميعاً حذرون"

شكرا لقرائتكم الرئيس العام لشؤون الحرمين يطلق مبادرة "جميعاً حذرون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة (جميعاً حذرون) ، التي تستهدف جميع زوار المسجد النبوي، وجميع العاملين بالحرمين الشريفين.

وتهدف المبادرة إلى توعية زوار مسجد النبوي والعاملين بالحرمين الشريفين، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحرص الرئاسة العامة من خلال هذه المبادرة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية أخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفيروس.