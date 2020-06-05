السعودية | بعد توقف بسبب كورونا.. اليوم عودة صلاة الجمعة لمساجد السعودية

شكرا لقرائتكم بعد توقف بسبب كورونا.. اليوم عودة صلاة الجمعة لمساجد السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقام اليوم أول صلاة جمعة في المساجد السعودية بعد توقفها لنحو شهرين ونصف.

وتفتح الجوامع السعودية، اليوم الجمعة، أبوابها لاستقبال المصلين، لتأدية صلاة الجمعة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، ​​​​​ما عدا مكة المكرمة.

وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في 13 من شهر مارس للعام الميلادي الحالي.

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وكانت قد صدرت الموافقة في الثالث من شهر شوال، على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الموافقة شملت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.

وقد اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 3869 مسجداً إضافياً بمناطق السعودية لإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً، بدءاً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، والتي أوضحت فيه أن عدد المساجد الإضافية المؤقتة في مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 656، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60، الحدود الشمالية 121.