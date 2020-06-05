عدسة مصور تلتقط صوراً مذهلة لجبال “رال” في تبوك

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التقطت عدسة أحد المصورين صوراً بديعة لجبال “رال” الواقعة في الجهة الجنوبية لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك.

وأوضح المصور السعودي خالد الجهني أنه يمارس التصوير منذ 40 عاماً، وقد قطع 462 كيلومتراً من أجل التقاط صور ضوئية لهذه الجبال.

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وقال الجهني إنه قرر التوجه إلى هذه الجبال وتصويرها وتوثيق مكونات صخورها ذات الأشكال الفنية والألوان الفريدة..، كونها من المعالم والمواقع السياحية.

وأضاف، وفقاً لـ “العربية”، أن الجبال من أهم المعالم الطبيعية، وكانت فيما مضى منطقة استراتيجية مهمة وممراً للحجاج ضمن ما كان يُعرف قديماً بدرب الحج المصري.



