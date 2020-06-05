︎ :
.
التقطت عدسة أحد المصورين صوراً بديعة لجبال “رال” الواقعة في الجهة الجنوبية لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك.
وأوضح المصور السعودي خالد الجهني أنه يمارس التصوير منذ 40 عاماً، وقد قطع 462 كيلومتراً من أجل التقاط صور ضوئية لهذه الجبال.
وقال الجهني إنه قرر التوجه إلى هذه الجبال وتصويرها وتوثيق مكونات صخورها ذات الأشكال الفنية والألوان الفريدة..، كونها من المعالم والمواقع السياحية.
وأضاف، وفقاً لـ “العربية”، أن الجبال من أهم المعالم الطبيعية، وكانت فيما مضى منطقة استراتيجية مهمة وممراً للحجاج ضمن ما كان يُعرف قديماً بدرب الحج المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر عدسة مصور تلتقط صوراً مذهلة لجبال “رال” في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.