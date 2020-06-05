بالفيديو.. طارق الحبيب: كورونا أظهرت الأمراض النفسية للبعض.. والسعوديون بخير

أكد استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، أن جائحة كورونا لم تؤدِّ إلى ظهور أمراض نفسية بالمجتمع السعودي.

وقال الحبيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية» إن ما فعله كورونا هو أنه أظهر أمراضًا نفسية كانت موجودة من قبل لدى بعض الأشخاص، وكانوا مترددين أو متجاهلين لعلاجها.

وأضاف أنه لا يمكن الإقرار بأن جائحة كورونا أدت إلى زيادة نسبة الأمراض النفسية في المجتمع السعودي؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات علمية.

وأشار الحبيب إلى أن الدراسات العلمية تحتاج إلى وقت طويل في جمع العينات والخروج بالنتائج، وهذا لن يحدث لعدة أسباب؛ منها أن جائحة كورونا عمرها قصير بالنسبة إلى البحث العلمي، إضافةً إلى صعوبة الوصول إلى العينات ربما بسبب لغة التواصل والحظر وغيرهما.

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وأوضح أنه بمقارنة جائحة كورونا مع انهيار سوق الأسهم في 2008، قيل وقتها إنه سيؤدي إلى زيادة الأمراض النفسية بالخليج، وهو ما لم يحدث.

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