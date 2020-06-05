بالفيديو.. الشيخ المطلق يوجه رسائل للمصلين قبل أول جمعة بعد فتح المساجد

وجَّه الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، عدة رسائل إلى المصلين قبل أداء أول صلاة جمعة اليوم، بعد فتح المساجد.

وقال الشيخ المطلق، عبر برنامج «يا هلا» على فضائية «روتانا خليجية»؛ إن اليوم سنصلي الجمعة في المسجد، وهي أول جمعة بعد رفع المنع من التجول، لكن علينا اتباع التقيد بالإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: «لا بد لنا أن نلتزم بالتباعد، وإحضار سجادة؛ لكيلا يسجد عليها أحد غير صاحبها»، وتابع الشيخ المطلق أنه يجب لبس الكمامة، مشيرًا إلى أن ما ورد في كراهة لبسها، هو في حال غير الحاجة، لكن الآن وقت حاجة ماسة حتى لا تنتقل العدوى.

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ووجَّه المطلق بعدم البقاء في المسجد، والقدوم إليه عند الأذان لا قبل ذلك؛ فالتبكير إلى المسجد يكون في الأوقات العادية، لكن هنا نلجأ إلى الاحترازات.

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