تطرق إلى التباعد والتقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا..
وجَّه الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، عدة رسائل إلى المصلين قبل أداء أول صلاة جمعة اليوم، بعد فتح المساجد.
وقال الشيخ المطلق، عبر برنامج «يا هلا» على فضائية «روتانا خليجية»؛ إن اليوم سنصلي الجمعة في المسجد، وهي أول جمعة بعد رفع المنع من التجول، لكن علينا اتباع التقيد بالإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: «لا بد لنا أن نلتزم بالتباعد، وإحضار سجادة؛ لكيلا يسجد عليها أحد غير صاحبها»، وتابع الشيخ المطلق أنه يجب لبس الكمامة، مشيرًا إلى أن ما ورد في كراهة لبسها، هو في حال غير الحاجة، لكن الآن وقت حاجة ماسة حتى لا تنتقل العدوى.
ووجَّه المطلق بعدم البقاء في المسجد، والقدوم إليه عند الأذان لا قبل ذلك؛ فالتبكير إلى المسجد يكون في الأوقات العادية، لكن هنا نلجأ إلى الاحترازات.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. المطلق: تغطية الأنف والفم «مستحب» في الصلاة بسبب كورونا
«المطلق» يدعو المواطنين والمقيمين إلى إخراج الزكاة إلكترونيًّا عبر «زكاتي»
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ المطلق يوجه رسائل للمصلين قبل أول جمعة بعد فتح المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.