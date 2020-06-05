الصخري: هبوب رياح البوارح الشمالية ابتداء من نهار الجمعة

توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري هبوب رياح البوارح الشمالية ابتداء من نهار الجمعة على عدد من الدول العربية والخليجية.

قال الصخري عبر تويتر: ابتداء من نهار الجمعة ١٣ شوال ولعدة أيام متوقع أن تهب رياح البوارح الشمالية بسرعات تبلغ ٣٥- ٤٥ كم/س على أجزاء من العراق والكويت والمنطقة الشرقية.

وتابع أن تلك الحالة الجوية قد تؤثر- أيضًا- على البحرين والإمارات؛ لذا قد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الأتربة في بعض المواقع البرية والمفتوحة.