الصخري: هبوب رياح البوارح الشمالية ابتداء من نهار الجمعة

تتواصل لعدة أيام وتصل سرعتها لـ45 كم/ س
توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري هبوب رياح البوارح الشمالية ابتداء من نهار الجمعة على عدد من الدول العربية والخليجية.
قال الصخري عبر تويتر: ابتداء من نهار الجمعة ١٣ شوال ولعدة أيام متوقع أن تهب رياح البوارح الشمالية بسرعات تبلغ ٣٥- ٤٥ كم/س على أجزاء من العراق والكويت والمنطقة الشرقية.
وتابع أن تلك الحالة الجوية قد تؤثر- أيضًا- على البحرين والإمارات؛ لذا قد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الأتربة في بعض المواقع البرية والمفتوحة.
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