بالفيديو.. طبيب سعودي يتحدث عن تجربته في مواجهة كورونا بالأردن

واجه الطبيب المبتعث بالأردن محمد النفيسي، فيروس كورونا في الصفوف الأولى مع زملائه الأطباء الأردنيين، على الرغم من إمكانية عودته إلى المملكة.

وقال النفيسي، في تقرير للإخبارية، إنه انضم إلى مبادرة «وطن» لتوفير الأدوية والرعاية الصحية للمرضى، ثم التحق بعد ذلك مع فرق التقصي الوبائي التابع لوزارة الصحة الأردنية.

وأضاف النفيسي أن ما قام به ليس غريبًا عن الأطباء السعوديين؛ «فولاة أمورنا دائمًا ما يقدمون الدعم للدول الأخرى»، قائلًا: «نحن أولاد سلمان».

من جانبه، قال أحد المراجعين الأردنيين، إن وجود طبيب سعودي مع زملائه الأردنيين لمواجهة كورونا يدل على الترابط القوي بين الأردن والمملكة، وأن رسالة الطب لا تفرق بين الحدود او الجنسيات.

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