أمانة العاصمة المقدسة تصادر 400 كجم خضراوات وورقيات مع الباعة الجائلين

قال رئيس بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس «بندر بن خضر آلـ زيد» أنه تمت مصادرة 465 كيلوجرامًا من الخضار والورقيات تم ضبطها مع الباعة الجائلين.

جاء ذلك ضمن حملة نفذتها بلدية العتيبية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، على الباعة الجائلين المخالفين، وتهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأضاف«آلـ زيد» أنه تم إتلاف 245 كيلوجرامًا من الخضراوات والفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تسليم 220 كيلو من الخضار والورقيات بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

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وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري.

كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

ودعت الأمانة حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.