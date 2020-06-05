الليلة.. 3 ساعات «خسوف كاذب» للقمر.. والخثلان: لا تشرع فيه الصلاة

تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية، مساء اليوم الجمعة، خسوفًا شبه ظلي (الخسوف الكاذب)، الذي تخفت فيه إضاءة القمر مع بقاء قرصه منيرًا، بينما أوضح الشيخ سعد الخثلان أنه لا تشرع في هذه الحالة صلاة الخسوف.

وذكر الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني –عبر حسابه بتويتر- أنه متوقع ان تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية، الجمعة، ظاهرة خسوف غير مرئي (الخسوف الكاذب– شبه ظل) يستمر لمدة ثلاث ساعات و18 دقيقة.

وأوضح الحصيني أن بداية الخسوف ستكون في الساعة (8:45) مساءً الجمعة، وينتهي عند الساعة (12:04) منصف ليل السبت، مضيفًا أنه ستخفت إضاءة القمر قليلًا مع بقاء قرصه مضاءً.

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فيما قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان –عبر حسابه بتويتر- إنه «من المتوقع خسوف القمر (الفلكي) مساء الجمعة ( 13 شوال 1441هـ- 5 يونيو 2020م ) إن شاء الله تعالى.. وهذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تشرع صلاة الخسوف في هذه الحال».

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