الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على أربع مناطق بالمملكة

ورياح متربة على الرياض والقصيم وحائل والمدينة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة وجود فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على أربع مناطق بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وكما توقعت نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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