الحصيني: رياح «البوارح» تنشط خلال ساعات

أمطار متفاوتة والحالة الجوية تتأثر بها 9 مناطق
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة الشدة ونشاطًا لرياح البوارح، على عدة مناطق خلال الساعات القادمة.
وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر- إنه مُتوقَّعٌ اليوم الجمعة وليلة السبت، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة؛ وذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، خاصةً المرتفعات، وتمتد إلى جنوب وشرق المدينة المنورة وحائل.
وأشار الحصيني إلى نشاط لرياح «البوارح» على حوض الخليج العربي بما فيها المنطقة الشرقية حتى شرق الرياض ونواحي نجران.
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