بالفيديو.. طفل سعودي لا ينام سوى جالس أو قائم بسبب ضعف «عضلة القلب»

روى المواطن «أحمد البجالي» والد الطفل ناصر معاناة نجله الممتدة منذ عامين بسبب عدم تمكنه من النوم سوى جالس أو قائم لأسباب مرضية تتعلق بضعف عضلة القلب.

جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية أجراها «البجالي» مساء الخميس مع برنامج «ياهلا» الذي تبثه قناة روتانا خليجية.

وقال «البجالي» إن المرض ظهر فجأة ودخل نجله على إثره إلى مستشفى الأمير منصور بالطائف، وتم تحويله لمستشفى الهدا العسكري بالمنطقة ذاتها، وهناك خضع لعملية لسحب سوائل حول القلب.

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وأضاف أنه لمدة 6 أشهر تم اعطاؤهم تحويلات لمستشفى مدينة الأمير سلطان بالرياض، وهناك خضع لعمليتين، بعدها خرج لكنه لايزال يعاني حتى الآن.

وأوضح أن تقرير الطبي أكد ضرورة إجراء عملية زراعة قلب، مشيرًا إلى أنهم اجتهدوا؛ لكن ما حصلوا زراعة قلب حتى الآن.

وذكر الوالد أن حالة ناصر بدأت منذ قرابة سنتين، وشخَّص الأطباء حالته بوجود ضعف شديد بعضلة القلب؛ ولذا لا يمكنه النوم سوى جالس أو قائم.