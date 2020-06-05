بالصور.. أمانة الجوف تُنهي أعمال تطوير مرافق منتزه النخيل بسكاكا

بالتزامن مع أوقات منع التجول
أكد أمين منطقة الجوف المهندس «عاطف بن محمد الشرعان» أن أمانة المنطقة وبلدياتها عملت بشكل متواصل، خلال الثلاثة أشهر الماضية، وفي أوقات منع التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على تهيئة الحدائق والمنتزهات وعمل الصيانة اللازمة من أجل توفير وسائل السلامة كافة لمرتاديها.
وأضاف أنها عملت أيضًا على تطوير مرافقها وإضافة ألعاب جديدة للأطفال وألعاب لياقة بدنية وزيادة المسطحات الخضراء، سعيًا إلى تحسين جودة الحياة وتوفير متنفس للأهالي، وما تُسهم به المنتزهات من دور ترفيهي.
ذكر أنه ضمن المنتزهات التي جرى تطوير مرافقها وتحسين خدماتها «منتزه النخيل» والذي يقع بالقرب من جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وإنارة وأرصفة وتشجير وجماليات، تجاوزت المساحة الـ90771.83 مترًا مربعًا، وتغطي المساحات الخضراء منها ما مساحته (46620.45) مترًا مربعًا.
فيما تمت زيادة زراعة شجيرات وزهور، وتجميل ممرات المشاة التي يبلغها طولها أكثر من 5000 متر طولي.
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