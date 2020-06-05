هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

سالت على إثرها الأودية والشعاب

شهدت منطقة جازان مساء الخميس هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة. وشملت تلك الحالة الجوية مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك وفيفاء وهروب والريث والعارضة والدرب وضمد، وأحد المسارحة وأبو عريش وبيش وصامطة والطوال والحرث والعيدابي، صبيا، وفرسان، وجميع المراكز والقرى التابعة للمنطقة. وقد سالت على إثر الأمطار الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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