السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سنغافورة 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 261 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37183.

// انتهى //

10:37ت م

0025



سنغافورة 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في سنغافورة 261 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37183.// انتهى //10:37ت م0025

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