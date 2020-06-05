

سيئول 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفا و 668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.

وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تم الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.

// انتهى //

07:21ت م

0013



سيئول 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية.وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفا و 668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تم الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.// انتهى //07:21ت م0013

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.