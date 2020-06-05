سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مع الرئيس التركي أردوغان، والتي وصفته بالإيجابي، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي في عدة مجالات، إضافة لتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة

وأشارت إلى إعلان القيادة العامة للجيش الليبي إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج العاصمة طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن القيادة العامة ستستأنف عملياتها حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

ونقلت توصية اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، في اجتماعها الثلاثين، وبحضور رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بالاستمرار في إغلاق مدن الجنوب بشكل

كامل لمدة عشرة أيام إضافية، كما أعلنت تمديد حظر التجول الجزئي في كافة البلاد على أن يكون من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع الالتزام بضرورة ارتداء الكمامات التنفسية.

وتناولت بيانات النشطاء السياسيين حول نزوح مئات من الأسر من مناطق الاشتباكات والمدن المؤيدة للجيش، مبينة نزوح مئات الأسر من ترهونة وقصر بن غشير ، مشيرة إلى استقبال هؤلاء

الأسر وتوفير السكن لهم، وأخذ العينات من النازحين وتحديد أماكن تواجدهم للحفاظ على سلامة المدينة وخلوهم جميعا من

وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن نقل تركيا آلاف المقاتلين من سوريا إلى ليبيا يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، داعيا الائتلاف الدولي لمكافحة داعش ضمان عدول تركيا الفوري عن نقل المقاتلين إلى ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على توضيح الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، وجود إرهابيين في صفوف المجموعات المسلحة في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء مستجدات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة على أيدي المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.

// انتهى //

06:47ت م

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طرابلس 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مع الرئيس التركي أردوغان، والتي وصفته بالإيجابي، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي في عدة مجالات، إضافة لتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة كورونا ، والتعامل مع تداعيات هذه الجائحة.وأشارت إلى إعلان القيادة العامة للجيش الليبي إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج العاصمة طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن القيادة العامة ستستأنف عملياتها حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.ونقلت توصية اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، في اجتماعها الثلاثين، وبحضور رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بالاستمرار في إغلاق مدن الجنوب بشكلكامل لمدة عشرة أيام إضافية، كما أعلنت تمديد حظر التجول الجزئي في كافة البلاد على أن يكون من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع الالتزام بضرورة ارتداء الكمامات التنفسية.وتناولت بيانات النشطاء السياسيين حول نزوح مئات من الأسر من مناطق الاشتباكات والمدن المؤيدة للجيش، مبينة نزوح مئات الأسر من ترهونة وقصر بن غشير ، مشيرة إلى استقبال هؤلاءالأسر وتوفير السكن لهم، وأخذ العينات من النازحين وتحديد أماكن تواجدهم للحفاظ على سلامة المدينة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن نقل تركيا آلاف المقاتلين من سوريا إلى ليبيا يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، داعيا الائتلاف الدولي لمكافحة داعش ضمان عدول تركيا الفوري عن نقل المقاتلين إلى ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على توضيح الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، وجود إرهابيين في صفوف المجموعات المسلحة في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء مستجدات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة على أيدي المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.// انتهى //06:47ت م0012

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