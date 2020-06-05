السعودية اليوم / تسجيل 1473 وفاة إضافية و 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل



برازيليا 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس

وأفادت الوزارة بتسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات جراء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و21.

وتم أيضا إحصاء 925 حالة إصابة إضافية بكوفيد-19 بالبرازيل لترتفع حصيلة الإصابات إلى 614 ألفا و941 إصابة.

// انتهى //

06:06ت م

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برازيليا 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البلاد إلى أكثر من 34 ألف حالة.وأفادت الوزارة بتسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات جراء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و21.وتم أيضا إحصاء 925 حالة إصابة إضافية بكوفيد-19 بالبرازيل لترتفع حصيلة الإصابات إلى 614 ألفا و941 إصابة.// انتهى //06:06ت م0008

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