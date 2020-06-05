شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .