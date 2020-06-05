شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»‏: نشاط رياح البوارح على حوض الخليج العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن نشاط رياح البوارح على حوض الخليج العربي، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الجمعة 1441/10/13هـ وليلة السبت -إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفقية لمتوسطة ".

Advertisements

وأوضح " الحصيني " أن ذلك: " على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات تمتد إلى جنوب وشرق المدينة وحائل؛ بالإضافة إلى نشاط ارياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيها الشرقية وحتى شرق الرياض ونواحي نجران " .