حقيقة توجيه مبلغ دعم حساب المواطن للمشتريات فقط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج "حساب المواطن"، اليوم الجمعة، حقيقة توجيه المبالغ المالية المُخصصة للمُستحقين في دعم المُشتريات فقط. كشف برنامج "حساب المواطن"، اليوم الجمعة، حقيقة توجيه المبالغ المالية المُخصصة للمُستحقين في دعم المُشتريات فقط. وأكد حساب "خدمة المُستفيدين" التابع للبرنامج عبر "تويتر"، أن ذلك غير صحيح، لافتًا إلى أن الدعم يوجه للمُستفيد على الحساب البنكي المُسجل في البوابة وله حرية التصرف به.

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