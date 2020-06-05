شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والباحة وجازان وعسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، تربة، ميسان، الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فزعة غامد الزناد، قلوة، أبو عريش، أحد المسارحة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الحرث، الدائر، الدرب، العيدابي، العارضة، فيفاء، هروب، الريث، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، لافتة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.