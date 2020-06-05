شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 400 كجم خضروات وورقيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نفذت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آلـ زيد أنه تم مصادرة 465 كيلوجراما من الخضار و الورقيات تم ضبطها مع الباعة الجائلين حيث تم إتلاف 245 كيلوجراما من الخضروات و الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و تم تسليم 220 كيلو من الخضار و الورقيات بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام .

وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عددا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي ، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.