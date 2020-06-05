شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام الرؤية الأفقية وارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر على المنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، العديد، القطيف، رأس تنورة.

وأشارت الهيئة، إلى أن تبدأ من الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.