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كشافة التدريب التقني تشارك في تنظيم دخول المصلين لأول جمعة بعد الحظر

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

وافق معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على مشاركة كشافة المؤسسة في البرنامج الكشفي التطوعي في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة اليوم الجمعة 13/10/1441هـ الموافق 5/ مايو/2020م  والتي  تقام كأول صلاة جمعة  بعد رفع الحظر ضمن مشاركة من كشافة التدريب التقني في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس   (كوفيد 19) .

أوضح ذلك مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع مشيرا إلى أنه سيكون توقيت البرنامج من قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة في بعض جوامع مدن المملكة وعددها 44 جامعا من ضمنها المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة .

مبينا أن هذه  المشاركة تأتي ضمن سلسلة من مشاركات المؤسسة المتنوعة التوعوية والميدانية المجتمعية وتتضمن تنظيم دخول المصلين وتوزيع الكمامات لمن ليس لديهم و تعقيم أياديهم قبل دخولهم وتوجيههم  لوضع الأحذية في المكان المناسب والجلوس  في المناطق المحددة وتنظيم خروجهم . 

مؤكدا أنه تم التنسيق من خلال القادة الكشفيين بالمناطق مع أئمة الجوامع المستهدفة ومع الجهات ذات العلاقة والمعنية ومن ضمنها فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة.

وعبر الصنيع عن شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على الدعم الدائم والمستمر لكشافة المؤسسة. 

من جانبه أوضح مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة الأستاذ عبدالله محمد نيازي أن عدد الفرق الكشفية المشاركة  (  10 ) بواقع (  40   )  قائدا كشفيا وعدد (   263    ) جوالا وكشافا .

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